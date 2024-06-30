عمر السومة على اعتاب العودة للدوري السعودي للمحترفين.. التفاصيل كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت انباء صحفية، بشأن عودة عمر السومة هداف الأهلي السعودي، إلى دوري روشن للمحترفين، ويشارك في أقوى نسخ البطولة المنتظرة، بعد غياب موسمين عن الراقي.

وانتقل عمر السومة، إلى العربي القطري، معارا في الموسم قبل الماضي، بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو، فيما تم شراء عقده بشكل نهائي، ليرحل عن الراقي بعد مسيرة تاريخية، حصد فيها الكثير من البطولات والألقاب الفردية.

وأصبح الدولي السوري عمر السومة، مهاجم العربي القطري، قريبا من العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الكشف عن مفاوضات قوية من جانب أحد الأندية للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.



وهو ما كشفته العديد من التقارير الإعلامية، من خلال مفاجآت الانتقالات الصيفية “الميركاتو”، في الدوري السعودي، عن اقتراب عودة عمر السومة واللعب مرة أخرى في المملكة، ولكن من بوابة جديدة غير الأهلي.

وأثار الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، الجدل في الشارع الرياضي، بعد تغريدة عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، أوضح فيها اقتراب السومة من الانتقال إلى صفوف القادسية، الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكتب القحطاني عبر حسابه في منصة "إكس"،: "ضربة معلم لنادي القادسية"، مع صورة للهداف السوري عمر السومة.

وجاءت تغريدة القحطاني، لتزلزل منصة "إكس"، حيث تم الكشف عن اتفاق بين نادي القادسية وعمر السومة، يقضي بانتقاله والعودة إلى الدوري السعودي، مرة أخرى بعقد مدته موسم ونصف.

ومن المنتظر أن يحصل السومة، على راتب سنوي قدرة 2 مليون يورو، خلال مدة التعاقد معه في نادي القادسية.