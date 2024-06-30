اليوم.. ختام بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث، والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تقام اليوم الأحد، منافسات التتابع المختلط، ويمثل مصر في المنافسات فريدة أبو هاشم ومازن شعبان.

وانطلقت منافسات التتابع المختلط اليوم بمسابقة السلاح في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا على أن يتم إقامة منافسات الجولة الإضافية "البونص راوند" في تمام الخامسة وخمس دقائق ثم تتبع بمنافسات كل من الموانع والسباحة وأخيرًا سباق الليزر رن.

وكانت مصر قد نجحت في التتويج بذهبية تتابع السيدات، بفريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر، وتوجت فريدة أبو هاشم ببرونزية فردي السيدات، ومعتز وائل ومصطفى أبو عامر بذهبية وفضية فردي الرجال، كما حصدت مصر ذهبية فرق الرجال.