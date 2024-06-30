بسبب الأهلي.. اتفاق جديد بين بيراميدز والمنتخب الأولمبي قبل الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، اتفاق جديد بين مسؤولي النادي والمنتخب الأولمبي بشأن انضمام لاعبيه قبل أولمبياد باريس.

ويستعد المنتخب الأولمبي المصري، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

ويضم المنتخب الأولمبي بين صفوفه ثنائي فريق بيراميدز محمود صابر وإبراهيم عادل.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن هناك اتفاق بين مسؤولي نادي بيراميدز والمنتخب الأولمبي على انضمام الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر، عقب مباراة الأهلي المقرر لها يوم 12 من الشهر المقبل في بطولة الدوري المصري.

وأوضح المصدر، أن الثنائي سيخوض المباراة بشكل طبيعي، وبعدها ينضم لمعسكر المنتخب الأولمبي في نفس اليوم، للانتظام في المعسكر، قبل السفر إلى باريس صباح اليوم التالي.

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