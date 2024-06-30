حصاد شهر يونيو2024.. " نجوم الأهلي ومحمد صلاح".. أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

احتفل محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بحفل زفافه على حبيبة أبو الفتوح شقيقة زوجة حسام غالى عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد قصة حب دامت 4 سنوات.

وأقيم حفل زفافه يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية.

وظهر محمد هاني ببدلة بيضاء أنيقة، بينما تألقت حبيبة أبو الفتوح بفستان أبيض مطرز من تصميم شقيقتها لميس زوجة كابتن حسام غالى.

وتواجد حسام غالى عضو القلعة الحمراء رفقة محمد هاني خلال تحهيزاته لحفل الزفاف.

وجذبت لقطات حفل زفاف محمد هاني وحبيبة أبو الفتوح الرومانسية رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وجه التجديد مشهد الفيرست لوك بالاحضان والورد بين الثنائي.

وحرص محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي وعدد كبير من لاعبو الأهلي والزمالك على حضور الحفل وتهنئة الثنائي.

كما شهد الحفل لقطة طريفة لمحمد صلاح بعدما طلب منه محمد هاني الصعود إلى المنصة من أجل التقاط الصور معه: "تعال سلم علينا طيب ولا مكسوف".

وتحدثت لميس أبو الفتوح شقيقة زوجة هاني على قصة حبهما بعد خطوبة جمعتهما عام 2020، وقالت: "هو شعور مايتوصفش، فرحة كبيرة حبيبة بنتي مش أختي الفرق بينا 14 سنة وأنا عندي والدين، فإني اجوز اختي الصغيرة بقولها شكرا على المشاعر الحلوة دي "

وأضافت:"القصة قصة حب حقيقي قصتهم خطيرة لأن هما كانوا هيتجوزوا من سنتين بس ربنا ماردش وقتها، وفضل الحب مكمل بينهم هي من ناجيتها وهو من ناحيته وهو بيحاول وهي كذلك لغاية الوقت الصح اللى ربنا أراد فيه أن القصة ترجع تاني بس المرة دي بجد والفرحة مختلفة".