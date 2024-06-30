"خالها نجم القلعة الحمراء".. 5 معلومات عن حبيبة زعتر صفقة سيدات طائرة الأهلي (10 صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إجراءات التعاقد مع حبيبة زعتر لتدعيم صفوف سيدات الطائرة خلال الفترة المقبلة.

وقعت حبيبة زعتر على عقود إنضمامها إلى النادي الأهلي لمدة 4 سنوات، في جلسة شهدت حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية معلومات عن حبيبة زعتر لاعبة طائرة الأهلي:

من مواليد 8 يونيو 2004.

بدأت في عمر 5 سنوات كلاعبة طائرة في صفوف نادي الصيد.

تلعب في مركز ليبرو.

لديها أصول ألمانية، وتعتبر ابنه أخت خالد بيبو مدير الكرة الحالى بالقلعة الحمراء ولاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق.

حصدت مع منتخب مصر على جاىزة أفضل لاعبة في كأس العالم للشابات تحت 18 عاماً.