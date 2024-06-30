حسين عموتة مطلوب في السعودية والإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - دخل مسؤولو نادي الجزيرة الإماراتي في مفاوضات قوية مع المغربي حسين عموتة مدرب منتخب الأردن السابق.

ورحل عموتة عن تدريب النشامي تزامنا مع أنباء مفاوضاته مع فخر أبو ظبي في الأيام الماضية.

وتلقى المدرب المغربي عرضا من أحد أندية دوري روشن السعودي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويفاضل عموتة بين عرض الجزيرة الإماراتي والعرض السعودي، قبل أن يحدد وجهته المقبلة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبها تترقب جماهير نادي الجزيرة الإماراتي، الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد للفريق في الموسم المقبل.

وكان فخر أبو ظبي قد عين الفرنسي جريجوري كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم الماضي.

وتبحث الإدارة عن التعاقد مع مدرب مخضرم لقيادة الفريق في الموسم الكروي الجديد 2024-2025، والعودة إلى الألقاب.

وتولى حسين عموتة مهمة تدريب منتخب الأردن في يونيو 2023، حيث خاض 17 مباراة مع النشامي، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 7 مواجهات.