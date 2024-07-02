هدف الشحات يحصد جائزة الأفضل في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الشحات قد نجح في تسجيل هدفين فاز بهما الأهلي أمام نظيره فاركو، يوم الجمعة الماضي في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الشحات الهدف الأول في الدقيقة 39 من عمر المباراة والذي تم اختياره كأفضل هدف، وفقًا لتصويت الجماهير، بناءً على ما أعلنته الرابطة.

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ويحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة بعدما خاض 21 مباراة في المسابقة المحلية هذا الموسم.

ويستعد الأحمر لمواجهة نظيره الداخلية، في الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس الموافق 4 يوليو الجاري.