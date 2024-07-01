قرار مفاجئ من الشناوي في الاهلي بسبب عروض السعودية

كشف الإعلامي محمد الليثي عن طلب قرار من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خاصة بعد تلقيه عدة عروض سعودية للرحيل عن المارد الأحمر.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “محمد الشناوي تلقى عدة عروض سعودية للرحيل عن النادي الاهلي منها الفيحاء وضمك والقادسية والوحدة في التعاقد معه بشكل رسمي”.

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وأضاف: “الشناوي طلب من الاهلي تأجيل ملف تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر لحين حسم مصيره مع العروض السعودية، خاصة وأن كبير ومغر”.

وتابع: “الوكيل السعودي الذي أحضر العرض لمحمد الشناوي يصل إلى 6 مليون دولار في الموسمين، ما يعادل 290 مليون جنيه، واللاعب موافق على العرض لرغبته في تأمين مستقبله”.

واختتم: “الشناوي وافق على العرض السعودي المغر، وطلب من مسئولي الاهلي الموافقة على رحيله إلى الدوري السعودي، ومسئولي النادي لن يقفوا في طريق الحارس الدولي خاصة بعد رفض أكثر من عرض له في الفترة السابقة”.