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حارس جورجيا على رادار بايرن ميونخ

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ياسر رشاد - القاهرة - يبحث بايرن ميونخ الألماني عن التعاقد مع حارس قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تراجع مستوى الحارس الأساسي مانويل نوير.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ يضع جيورجي مامارداشفيلي، حارس جورجيا، المتألق في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، جيورجي مامارداشفيلي، بعد المستويات القوية التي قدمها في البطولة.

وأشارت إلى أن الحارس الجورجي لديه عدة عروض من أندية أوروبية كبيرة، لكنه لم يحسم قراره خلال الفترة الحالية.

وأوضحت التقارير أن بايرن ميونخ أبدى اهتمامًا كبيرًا بالحارس الجورجي عقب إصابة مانويل نوير الطويلة، والتي تعرض لها عقب كأس العالم قطر 2022.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ خرج من بطولة الموسم المنصرم، بعد الأداء السيء للحارس مانويل نوير أمام في الدور نصف النهائي من المسابقة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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