يورو 2024 .. جود بيلينجهام معرض للإيقاف وعدم استكمال مشوار البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إنجليزية ان لجنة الانضباط بالاتحاد الأوربي لكرة القدم فتحت تحقيقا حول سلوك جود بيلينجهام نجم منتخب انجلترا خلال مباراة انجلترا مع سلوفاكيا في الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024 وهو ما ربما يعني عقوبات ستطول النجم الإنجليزي وتحرمه من أستكمال البطولة .

وكانت تقارير صحفية انجليزية قد تحدثت حول وجود تقرير لمراقب المباراة حول قيام جود بيلينجهام بأشارات لا اخلاقية تجاه دكة البدلاء الخاصة بمنتخب سلوفاكيا وهو ما دعا بلينجهام الى التأكيد انه كان لا يقصد بدلاء المنتخب السلوفاكي لكنه الان يقع تحت رحمة مسائلة الاتحاد الاوربي لكرة القدم .

وقال بيلينجهام لتبرير تصرفه في بوست له عبر موقع التواصل الاجتماعي X : لقد كانت مزحة يعرفها زملائي في المنتخب الانجليزي ولم اكن اقصد دكة منتخب سلوفاكيا على الاطلاق .

لجنة الانضبط والسلوكيات في الاتحاد الاوربي اعلنت انها ستجري تحقيقا سريعا حول الواقعة لبيان مدى اختراق جود بيلينجهام لقواعد الاخلاقيات والسلوك في المباريات الاوربية وفي حالة اثبات الواقعة ربما يواجه عقوبة الايقاف عن مباريات المنتخب الانجليزي لمباراة او اكثر .

شبكة سكاي سبورتس اكدت في تقرير لها ان بيلينجهام ربما يواجه بعقوبة مادية نظرا لعدم امكانية انتهاء التحقيقات قبل مواجهة انجلترا امام سويسرا في الدور ربع النهائي الا ان هذا الامر ليس مؤكدا .