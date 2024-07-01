الأهلي يتسلم درع تكريم من منصة تيك توك

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، استقبل ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وفدًا من مسئولي منصة «تيك توك»، برئاسة محمد حرب مدير الشراكات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومعه فادي أشرف وهاني كامل مديري شراكات الناشرين بمصر وشمال إفريقيا.. وفي حضور جمال جبر مدير الإعلام بالأهلي.
وبعد الترحيب بالضيوف قام الدكتور سعد شلبي بشرح استراتيجية العمل الإعلامي بالنادي والأهداف التي يصبو إليها مجلس الإدارة، من خلال دعم إدارة الإعلام وتطوير أدوات النادي.
فيما استعرض وفد الـ«تيك توك» سبل التعاون مع النادي في اتجاهات مختلفة بما يخدم مصلحة الطرفين خلال المرحلة القادمة.
وقام وفد «تيك توك» بالشرق الأوسط بتسليم المدير التنفيذي «درعًا خاصًّا» بمناسبة وصول عدد متابعي حساب النادي بالمنصة إلى 5 ملايين متابع، وهو ما يعكس الشعبية الكبيرة للأهلي والمحتوى المميز الذي يتم نشره عبر منصات السوشيال ميديا، فضلًا عن تأثيره المباشر والذي جذب ملايين المتابعين.. وقام الدكتور سعد شلبي بتوجيه الشكر للضيوف وإهدائهم درع وعلم النادي