الأهلي يتسلم درع تكريم من منصة تيك توك

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، استقبل ظهر اليوم بمقر ‏النادي بالجزيرة، وفدًا من مسئولي منصة «تيك توك»، برئاسة محمد حرب ‏مدير الشراكات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومعه فادي أشرف وهاني ‏كامل مديري شراكات الناشرين بمصر وشمال إفريقيا.. وفي حضور ‏جمال جبر مدير الإعلام بالأهلي.



وبعد الترحيب بالضيوف قام الدكتور سعد شلبي بشرح استراتيجية العمل ‏الإعلامي بالنادي والأهداف التي يصبو إليها مجلس الإدارة، من خلال ‏دعم إدارة الإعلام وتطوير أدوات النادي.

فيما استعرض وفد الـ«تيك ‏توك» سبل التعاون مع النادي في اتجاهات مختلفة بما يخدم مصلحة ‏الطرفين خلال المرحلة القادمة.‏

وقام وفد «تيك توك» بالشرق الأوسط بتسليم المدير التنفيذي «درعًا خاصًّا» ‏بمناسبة وصول عدد متابعي حساب النادي بالمنصة إلى 5 ملايين متابع، ‏وهو ما يعكس الشعبية الكبيرة للأهلي والمحتوى المميز الذي يتم نشره ‏عبر منصات السوشيال ميديا، فضلًا عن تأثيره المباشر والذي جذب ‏ملايين المتابعين.. وقام الدكتور سعد شلبي بتوجيه الشكر للضيوف ‏وإهدائهم درع وعلم النادي