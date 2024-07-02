منتخب البرتغال يتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024

نجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024” على حساب سلوفينيا، بركلات الترجيح.

وفاز منتخب البرتغال على نظيره سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة3-0، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف، في إطار منافسات دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

والتقى منتخب البرتغال بنظيره سلوفينيا، على أرضية ملعب استاد دويتشه بنك بارك، مساء الإثنين في دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

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وشهدت المباراة إهدار كريستيانو رونالدو لضربة جزاء في الدقيقة 104 خلال أحداث الشوط الإضافي الأول، فيما لم فشلت محاولات زملائه في هز شباك سلوفينيا في الوقت الأصلي للمباراة.

وضرب منتخب البرتغال موعدًا مع فرنسا، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.