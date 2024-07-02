رد ناري من ثروت سويلم على شكوى نادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، إنه ليس لدي مشكلة في شكوى الزمالك ضدي

وقال سويلم في تصريحاته مع الاعلامي مجدي.

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عبد الغني: نادي الزمالك رأى أن هناك تجاوز مني ضد كيان كبير بحجم الزمالك، وبعتذر لكيان الزمالك عن ما بدر مني.

واضاف: اعتذاري ليس خوفا ولكن احتراما لكيان نادي الزمالك، ولم أقصد التقليل من كيان نادي الزمالك.

وواصل: اسلوب كتابة شكوى الزمالك بطريقة محترمة عكس بيان بيراميدز، وليس لدي مشكلة في شطب عضويتي من نادي الزمالك.

وواصل: في الأول والاخر نادي الزمالك يسلك طريق محترم بشأن الشكوى وليس لدي أزمة في ذلك ولست قلق من الشكوى أو التحقيق، وبعيدا عن شكوى الزمالك لابد من موافقة البرلمان المصري لأنني عضو مجلس النواب وساطلب موافقة برفع الحصانة من البرلمان للخضوع للتحفيق في شكووى الزمالك، والحجم تم تضخيمها، وكان لابد تشكيل لجنة من ستاد الإسكندرية لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء وحدوث الحريق، ولجنة المسابقات عادلة وتقف على مسابقة واحدة من الجميع وحريصة على تطبيق العدالة بين جميع الاندية