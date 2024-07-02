أول رد من رابطة الأندية على بيان بيراميدز: من آمن العقاب أساء الأدب

علق ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة المصرية على بيان نادي بيراميدز على خلفية قرار استكمال مباراة الفريق أمام سموحة في بطولة الدوري.

وكانت مباراة بيراميدز وسموحة قد تم إلغائها بعد نشوب حريق في ملعب المباراة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 50 دقيقة لتقرر الرابطة استكمال اللقاء من هذه النقطة.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: “من آمن العقاب أساء الأدب، وأصبحنا أندية بيانات، كل من لا يعجبه شيء يقوم بإصدار بيان”.

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وتابع: “الإساءة للرابطة شيء مرفوض تمامًا، وسيكون هناك رد فعل عنيف تجاه البيان، لأنه تمت الإساءة لمنظومة كبيرة مثل اتحاد الكرة وكذلك رابطة الأندية، والبيان الصادر عن بيراميدز لا يُدرك من كتبه أي شئ”.

واستكمل: “بيراميدز يحاول إيصال رسالة لملاك النادي بأنهم يتعرضون لحرب ويحاولون إثبات أنهم يدافعون عن حقوق النادي، وأنهم رجال ويهاجمون اتحاد الكرة والرابطة”.

واسترسل: “يجب أن يكون هناك رد لهذا الحوار الغير محترم، خاصة في الهجوم على مسئولين كبار في اتحاد الكرة ورابطة الأندية”.

وأشار سويلم: “أساس عمل هؤلاء في بيراميدز هو استفادة مالية من ملاك النادي، ولا يفرق معهم شئ سوى هذا، ومن أمن العقاب أساء الأدب، فهم يعلمون جيدًا بأنه لن يتم فعل أي شئ ضدهم!”.

وشدد: “يجب تحويل مسئولي بيراميدز للجنة الانضباط، لابد أن يكون هناك رد فعل، لأن كل شخص بعد ذلك سوف يستقيظ من النوم لا يعجبه أمرًا ما سيقوم بإصدار بيان”.