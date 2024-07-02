"لقاء الأزمة واليورو".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في مختلف المسابقات نستعرضها خلال السطور التالية:

الدوري المصري

07:00 ـ سموحة VS بيراميدز ـ القناة الناقلة: Ontime sports 2

وكانت مباراة بيراميدز وسموحة قد أُلغيت بسبب حريق بأحد أعمدة الإنارة في ملعب استاد الإسكندرية ليطالب مسؤولو بيراميدز باحتساب نقاط المباراة لهم.

ولكن تم تحديد موعد عند السابعة مساء اليوم للمباراة على أن تُستكمل بما توقفت عنده وهو التعادل بهدف لكل فريق وطرد حارس مرمى سموحة الهاني سليمان.

07:00 ـ إنبي vs المقاولون العرب ـ القناة الناقلة: Ontime sports 1

يورو 2024

07:00 ـ رومانيا vs هولندا ـ القناة الناقلة:bein spoerts MAX HD1

10:00 ـ النمسا vs تركيا ـ القناة الناقلة: bein spoerts MAX HD1

كرة السلة ـ الملحق المؤهلة للأولمبياد

03:30 ـ البرازيل vs الجبل الأسود ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

05:30 ـ مصر VS الدومينيكان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

07:30 ـ فنلندا VS جزر الباهاما ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بي إن سبورت 1HD

09:00 ـ سلوفينيا VS كرواتيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.

10:30 ـ لبنان VS إسبانيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

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