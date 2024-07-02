التشكيل الرسمي لمباراة الولايات المتحدة والأوروجواي في كوبا أمريكا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يلتقي منتخب الأوروجواي الأول لكرة القدم بنظيره الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة التى ستجمع بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على ملعب أرووهيد ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024



ويخوض جريج بيرهالتير المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الدفاع: سكالي - ريتشاردز - تيم ريم - روبنسون.

خط الوسط: وستون مكيني - يونس موسى - تايلر أدامز.

خط الهجوم:كريستيان بوليسيتش - فولارين بالوجان - جيوفاني رينا.



فيما يبدأ منتخب الأوروجواي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روشيت.

خط الدفاع: نانديز - رونالد أراوخو - أوليفييرا - فينا.

خط الوسط: مانويل أوجارتي - فيديريكو فالفيردي - دي لا كروز

خط الهجوم: فاكوندو بيليستري - داروين نونيز - أراوجو.