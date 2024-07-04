مصرع طفلين شقيقين غرقا في كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا الأربعاء، داخل إحدى المزارع السمكية خلال لهوهما بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بوصول إشارة من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول الطفلين "ملك.هـ.س.ب"، وشقيقها "سلامة"، جثتين هامدتين بادعاء غرقهما في إحدى المزارع السمكية، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.

انتقل ضباط المركز إلى المستشفى وبسؤال والدهما، قرر أنه أثناء لعب طفليه بجوار إحدى المزارع السمكية انزلقت أقدامهما داخل المزرعة السمكية، وجرى انتشالهما بمعرفة الأهالي، ولا يشتبه جنائيًا في وفاتهما.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين أن أسباب وفاتهما اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة فيما جرى إيداع جثتي الطفلين في مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.