تسليم الشقق والبناء الأخضر.. ملفات وقضايا مهمة على مكتب وزير الإسكان الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يواجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحديات كبيرة في عدد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة.

ويأتي على رأس تلك الملفات استكمال تنفيذ المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها الوزارة وعلى رأسها:

- استكمال مشروع تنفيذ مليون وحدة سكنية، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- الحفاظ على معهدلات التسليم السريعة وعدم وجود أي تأخر في تسليم الشقق خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- استكمال خطة تحول المدن الجديدة إلى مدن خضراء وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

- التوسع في إقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة.

- تطوير قدرات الجهاز الفني والإداري لهيئة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- القدرة على مشاركة القطاع الخاص وخاصة المطورين العقاريين في مشروعات الإسكان.

- التنسيق بين قطاع النقل والموانئ الجافة في المشاركة في جذب الاستثمارات في المدن الجديدة.

- التوسع في إقامة محطات الطاقة المتجددة خاصة الشمسية واستغلال طاقة الرياح في المدن الجديدة.

- استكمال مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة بمعدلات سريعة نظرا لأهمية هذه المدن وقدرتها على جذب الاستثمارات الجديدة.

- استكمال تنفيذ مخطط تنمية مصر 2052 والذي يعد أحد المهام الكبرى التي تضعها الحكومة أمام نصب عينيها وما يتضمنه المخطط من إنشاء مدن الجيل الرابع الجديدة وعلى رأسهم العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرهم.