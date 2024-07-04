10 أولويات لـ "التعليم العالي" بعد تجديد الثقة في الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أولويات عمل الوزارة، وذلك عقب أداء الدكتور محمد أيمن عاشور اليمين الدستورية وتجديد الثقة فيه كوزيرا للتعليم العالي في حكومة المهندس مصطفى مدبولي وهي كالتالي:

- التوسع في الجامعات التكنولوجية ببرامج دراسية جديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتراعي وظائف المستقبل.

- التوسع في شراكات الجامعات المصرية مع الجامعات الدولية المرموقة.

- الاستمرار في تطوير منظومة الطلاب الوافدين بما يعزز مكانة مصر كمركز تعليمي في المنطقة.

- تطوير منظومة البعثات للتوسع في إتاحة الفرص لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

- تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات للتجاوب مع التخصصات الجديدة والبينية.

- التوسع في المستشفيات الجامعية ورقمنة نظام الإدارة بها.

- تحويل مخرجات البحث العلمي لمنتجات صناعية تخدم الاقتصاد الوطني.

-الاستمرار في التحول الرقمي للجامعات المصرية ودعم ممارسات الجامعات الذكية.

- تدويل تجربة بنك المعرفة المصري إقليميا ودوليا ودعم تصنيف الجامعات المصرية دوليا.

- الاستمرار في تفعيل دور الجامعات المصرية في المشاركة المجتمعية ودعم الأقاليم الجغرافية.