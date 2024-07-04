دول "شنغهاي للتعاون" وافقت على العضوية الدائمة والكاملة الحقوق لبيلاروسيا في المنظمة

أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أن "بيلاروسيا أكملت جميع الإجراءات اللازمة للحصول على العضوية الكاملة في منظمة "شانغهاي للتعاون"، وفي وقت قصير".

ولفت توكاييف، في بداية اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، الى انني "أود أن أرحب برئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر غريغوريفيتش لوكاشينكو. لقد أكملت بلادكم جميع الإجراءات اللازمة في الطريق إلى العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، في فترة قصيرة من الزمن".

وأشار توكاييف إلى أن "دول منظمة شنغهاي للتعاون حوّلت المنظمة إلى واحدة من أكثر الهياكل نفوذًا وموثوقية، ويتزايد الاهتمام بها في جميع أنحاء العالم".

وبدأ اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بحفل توقيع الوثائق ذات الصلة بعضوية بيلاروسيا في المنظمة. وبعد ذلك أعلن توكاييف قبول مينسك في المنظمة.