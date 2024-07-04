أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أن "بيلاروسيا أكملت جميع الإجراءات اللازمة للحصول على العضوية الكاملة في منظمة "شانغهاي للتعاون"، وفي وقت قصير".
ولفت توكاييف، في بداية اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، الى انني "أود أن أرحب برئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر غريغوريفيتش لوكاشينكو. لقد أكملت بلادكم جميع الإجراءات اللازمة في الطريق إلى العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، في فترة قصيرة من الزمن".
وأشار توكاييف إلى أن "دول منظمة شنغهاي للتعاون حوّلت المنظمة إلى واحدة من أكثر الهياكل نفوذًا وموثوقية، ويتزايد الاهتمام بها في جميع أنحاء العالم".
وبدأ اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بحفل توقيع الوثائق ذات الصلة بعضوية بيلاروسيا في المنظمة. وبعد ذلك أعلن توكاييف قبول مينسك في المنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر دول "شنغهاي للتعاون" وافقت على العضوية الدائمة والكاملة الحقوق لبيلاروسيا في المنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.