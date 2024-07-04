بوشكيان عرض مع نائب نائب وزير التنمية الاقتصادية الأوكراني العلاقات الصناعية والتجارية

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة في أوكرانيا والممثل التجاري لها تاراس كاشكا، وعرض معه العلاقات الصناعية والتبادلية والتجارية بين لبنان واوكرانيا.

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