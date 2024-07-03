ميسي يزين التشكيل المثالي لدور المجموعات من كوبا أمريكا 2024

أسدل الستار فجر اليوم الأربعاء، على دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024، بتعادل مثير بين منتخبي البرازيل أمام كولومبيا 1-1.

ونشر موقع “هوسكورد” العالمي، التشكيل المثالي لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على رأس التشكيل المثالي، بجانب المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

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وجاء التشكيل المثالي لـ دور المجموعات من كوبا أمريكا 2024

حارس المرمى: كلاوديو برافو (تشيلي)

خط الدفاع: مانوز (كولومبيا) – رونالد أراوخو (أوروجواي) – كريستيان روميرو ( الأرجنتين) – أرامبورو (فنزويلا)

وسط الملعب: أراوخو (أوروجواي) – مانويل أوجارت (أوروجواي) – موسيس كايسيدو (الإكوادور) – خاميس رودريجيز (كولومبيا)

في خط الهجوم: داروين نونيز (أوروجواي) – ليونيل ميسي (الأرجنتين)

المتأهلين لـ ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024

وتأهل لدور الـ 8 من المسابقة القارية كل من؛ الأرجنتين – كندا – فنزويلا – الإكوادور – أوروجواي – بنما – كولومبيا – البرازيل.