دوي صفارات الإنذار في الناقورة مع بدء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مع لاثارو

وصلت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية إلى المقر العام في الناقورة برئاسة النائب فادي علامة والنواب، ابرهيم الموسوي، بيار ابو عاصي، ناصر جابر و حيدر ناصر.

وكان في استقبالها القائد العام لليونيفيل الجنرال ارالدو لاثارو.

وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بانه "وبعد دخول الوفد للاجتماع دوت صفارات الإنذار في المقر العام، بعد سماع دوي انفجارات عند الحدود بالقرب من الناقورة".