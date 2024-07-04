وصلت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية إلى المقر العام في الناقورة برئاسة النائب فادي علامة والنواب، ابرهيم الموسوي، بيار ابو عاصي، ناصر جابر و حيدر ناصر.
وكان في استقبالها القائد العام لليونيفيل الجنرال ارالدو لاثارو.
وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بانه "وبعد دخول الوفد للاجتماع دوت صفارات الإنذار في المقر العام، بعد سماع دوي انفجارات عند الحدود بالقرب من الناقورة".
كانت هذه تفاصيل خبر دوي صفارات الإنذار في الناقورة مع بدء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مع لاثارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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