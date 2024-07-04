بوتين: قمة منظمة شنغهاي ستشدّد على إقامة نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تقام في في كازاخستان، ستشدّد على إقامة "نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب".

وأعلن بوتين عند افتتاح الجلسة العامة أن المشاركين وبينهم مسؤولون صينيون وإيرانيون وهنود، سيشددون خلال الاعلان الختامي على "التزامهم إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل يستند إلى الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي وتطلعات الدول صاحبة السيادة لشراكة تقوم على الفائدة المتبادلة".

وقال بوتين: "إحدى المهام ذات الأولوية في أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون كانت ولا تزال تتمثل في الحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومحيط حدودها الخارجية وهذا هو بالضبط الغرض من القرارات التي يتم اتخاذها اليوم لتحويل الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون إلى مركز عالمي يتعامل مع مجموعة كاملة من التهديدات الأمنية، وكذلك إنشاء مركز لمكافحة المخدرات في دوشانبي".

وأضاف: "تولي روسيا أهمية كبيرة للتعاون القائم على الشراكة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، ويسعدنا أن نلاحظ أن هذا التعاون يتطور بشكل مستمر على أساس مبادئ المساواة ومراعاة مصالح بعضنا بعضا، واحترام التنوع الثقافي والحضاري والبحث عن حلول جماعية للمشاكل الأمنية الملحة".