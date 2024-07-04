الصمد بعد جلسة لجنة الدفاع بحضور قائد الجيش: قررنا متابعة ملف تلامذة المدرسة الحربية

أشار رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، بعد جلسة للجنة بحضور النواب الاعضاء وقائد الجيش العماد جوزف عون، الى أن "لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتمعت مع قائد الجيش واستمعت الى وجهة نظره في ما يخص مرشحي تلامذة المدرسة الحربية".

ولفت الصمد، الى أننا "في نهاية الاجتماع قررنا في اللجنة متابعة الملف حرصا على المؤسسة العسكرية الآن لا سيما في هذه الظروف الحرجة من الحرب".