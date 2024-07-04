أشار رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، بعد جلسة للجنة بحضور النواب الاعضاء وقائد الجيش العماد جوزف عون، الى أن "لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتمعت مع قائد الجيش واستمعت الى وجهة نظره في ما يخص مرشحي تلامذة المدرسة الحربية".
ولفت الصمد، الى أننا "في نهاية الاجتماع قررنا في اللجنة متابعة الملف حرصا على المؤسسة العسكرية الآن لا سيما في هذه الظروف الحرجة من الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر الصمد بعد جلسة لجنة الدفاع بحضور قائد الجيش: قررنا متابعة ملف تلامذة المدرسة الحربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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