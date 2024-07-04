آيزنكوت: نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل منذ 9 أشهر

كشف الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، أننا "نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل منذ 9 أشهر"، لافتاً الى أنني "أجد مع ذلك صعوبة في رؤية نتانياهو يرتقي إلى المستوى الاستراتيجي في القيادة ويوافق على الصفقة".

وكان قد أكد عضو مجلس الحرب السابق في اسرائيل غادي آيزنكوت، أن "كل من اسرائيل وأمين عام حزب الله حسن نصرالله لا يريدان الذهاب الى حرب شاملة لأن ثمنها باهظ لكن في غياب الحل زاد احتمال نشوبها".

وشدد على ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو فاشل وفي غياب القرارات قد يقود إسرائيل إلى مناطق خطيرة مثل السيطرة الدائمة على غزة"، معتبرا ان "على كل الذين أخفقوا في صد هجوم 7 تشرين الاول العودة لمنازلهم من قائد الفرقة إلى رئيس الوزراء".

ورأى آيزنكوت أن "من غير المناسب أن يستمر نتنياهو في منصبه بعد 7 تشرين الاول".