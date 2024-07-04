"القسام": استهدفنا مقر قيادة عمليات العدو قرب موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة

أعلنت كنائب "القسام"، أننا "تمكنا وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني من إطلاق صاروخ سام7 تجاه مروحية أباتشي في أجواء حي الشجاعية".

كذلك أعلنت كتائب "القسام"، أننا "استهدفنا مقر قيادة عمليات العدو قرب موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة بصواريخ رجوم و107".

وامس، ذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا وبإسناد ناري، من الهجوم على مقر قيادة عمليّات قوّات الاحتلال المتوغّلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة المناسبة، ممّا أدّى إلى إيقاع عدد من أفراد الموقع بين قتيل وجريح، ورصد مقاتلونا هبوط الطّيران المروحي لإخلائهم".

وأفادت الكتائب، بـ"أنّنا استهدفنا دبّابتَين صهيونيّتين من نوع "ميركافا" بقذيفتَي "الياسين 105"، في المخيّم الغربي في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".