"لُقبت بملكة جمال الكرة".. من هي أليشا ليمان التي ظهرت مع البرازيلي لويز في كوبا أمريكا؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهلت البرازيل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعادل مع كولومبيا 1-1 فجر اليوم، واحتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط.

واحتفل لاعبو منتخب السامبا بالتأهل إلى ربع النهائي على طريقتهم الخاصة، فيما احتفل دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا الإنجليزي مع صديقته السويسرية أليشا ليمان لاعبة فريق السيدات بنفس النادي.

وحضرت أليشا مباريات البرازيل في كوبا أمريكا، لدعم دوجلاس لويز، ونشرت صورتهما من مدرجات المباراة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وشاركت متابعيها صورة أخرى لها بقميص رقم 18.

وتلعب أليشا ليمان صاحبة الـ25 عاما، في مركز الهجوم بفريق كرة القدم النسائية في نادي أستون فيلا ومنتخب سويسرا، ولعبت من قبل مع نادي يونج بويز للسيدات في الدوري السويسري الممتاز للسيدات، ولفريق وست هام يونايتد للسيدات في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وعلى سبيل الإعارة مع نادي إيفرتون للسيدات.

وتجمع الثنائي قصة حب، لدرجة أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للجمع بين الثنائي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وقال الصحفي الإيطالي ماور موانو، إن يوفنتوس يفاوض لويز كحيلة تسويقية لجذب صديقته، التي تلقب بـ"ملكة جمال كرة القدم".