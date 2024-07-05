يورو 2024.. إسبانيا تصعق ألمانيا بهدف قاتـ.ل وتتأهل إلى نصف النهائي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعد فوزه على نظيره الألماني بدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي البطولة الأوروبية

تقدم منتخب إسبانيا عن طريق داني أولمو في الدقيقة 51، من تسديدة زاحفة سكنت على يمين مانويل نوير حارس ألمانيا.

وتمكن فلوريان فيرتز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 89 للمنتخب الألماني، قبل أن ينتهي الوقت الأصلي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، أحرز المنتخب الإسباني الهدف الثاني عن طريق ميرينو، بعد عرضية مميزة من داني أولمو ليضع ميرينو رأسية ممتازة على يمين مانويل نوير في الوقت القاتل، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف وينتظر الفائز من مواجهة البرتغال وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024.

وبدأ منتخب إسبانيا مواجهة ألمانيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: كارفخال، كوكوريلا، لي نورماند ولابورتي.

الوسط: فابيان رويز، بيدري ورودري.

الهجوم: يامال، موراتا ونيكو ويليامز.

فيما بدأ منتخب ألمانيا مباراة إسبانيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: روديجر، تاه، روم وكيميتش.

الوسط: إيمري، توني كروس وجوندوجان.

الهجوم: موسيالا، هافيرتز وساني.

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