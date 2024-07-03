اشتعلت المنافسة على هدافي بطولة “كوبا أمريكا 2024“، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نهاية مرحلة المجموعات بالبطولة.

ويتصدر مهاجم الأرجنتين وفريق إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، ترتيب هدافي البطولة بعد تألقه مع “التانجو” خلال مرحلة المجموعات.

ولم يسجل الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين حتى الآن في بطولة كوبا أمريكا.

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وفيما يلي ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024 بعد نهاية مرحلة المجموعات:

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز “4 أهداف”

البرازيلي فينيسيوس جونيور “هدفين”

الأوروغوياني داروين نونيز “هدفين”

البنمي خوسي فاجاردو “هدفين”

الأمريكي فلوريان بالوجون “هدفين”

الفنزويلي إدوارد بيلو “هدفين”

الأوروغوياني ماكسي أراوخو “هدفين”

الكولومبي دانيال مونوز “هدفين”

الفنزويلي سالمون روندون “هدفين”

المتأهلين لـ ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024

وتأهل لدور الـ 8 من المسابقة القارية كل من؛ الأرجنتين – كندا – فنزويلا – الإكوادور – أوروجواي – بنما – كولومبيا – البرازيل.