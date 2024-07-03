"كاف يحقق في الشكوى".. بيراميدز مهدد بعدم المشاركة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصبح نادي بيراميدز مهدد بعدم المشاركة في بطولة البطولات الأفريقية الموسم المقبل، رغم حصوله على الرخصة الأفريقية مؤخرا.

وضمن فريق بيراميدز المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، في ظل تصدره جدول مسابقة الدوري الممتاز في الوقت الحالي.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "بيراميدز مهدد بعدم الاشتراك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل".

وأضاف المصدر :"عدم مشاركة بيراميدز بناءً على شكوى تقدم به نادي نجوم المستقبل للاتحاد الأفريقي، وبدأ كاف في التحقيق في صحة رخصة بيراميدز".

اقرأ أيضا:

رسميا.. كاف يطلق نسخة جديدة من دوري السوبر الأفريقي