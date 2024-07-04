جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي تشهد إقامة مباراتين في غاية الأهمية ترصدها لكم بوابة الخليج 365 في السطور التالية:

الأهلي ضد الداخلية :

يستعد الأهلي لاستقبال ضيفه فريق الداخلية في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة 29 من الدور المصري الممتاز.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش :

يستقبل فريق الاتحاد السكندري ضيفه طلائع الجيش مساء اليوم في المباراة التي ستجمعهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري لحساب الجولة 29.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.