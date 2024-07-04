"رغم سنه الكبير".. مخطط أحمال بيراميدز يكشف ما يفعله عبدالله السعيد في التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث إسلام جمال، مخطط أحمال نادي بيراميدز، عن عبدالله السعيد لاعب فريق الزمالك، مؤكدا أنه من أفضل اللاعبين الذين يتدربون بدنيا بشكل قوي.

وقال إسلام في تصريحات إذاعية عبر راديو 9090: "عبدالله السعيد مش بيتمرن زي أي لاعب في مصر، وهو له تدريبات مختلفة، وهذا ما يجعله مختلفا رغم سنه الكبير".

وأضاف: "لما بتشوف عبدالله السعيد دلوقتي متحسش أنه عنده 38 سنة، وعقليته سر نجاحه في الملاعب حتى الآن".

وأكمل: "ياريت كل اللاعبين بنفس عقلية عبدالله السعيد، ودا هيفرق كتير جدا معاهم لو اشتغلوا بنفس الأداء خارج الملعب على نفس المستوى البدني".

وكان عبدالله السعيد انتقل إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من نادي بيراميدز، وأحرز هدفين مع الأبيض وصنع هدف.