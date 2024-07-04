شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنتهاء أزمة القيد..عضو مجلس الزمالك للجماهير : أنتم السيف والدرع والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك على مناشدة الجماهير البيضاء للعودة للمدرجات مجددا فى المباريات لدعم الفريق بعد إنتهاء أزمة القيد .

وعلق عضو مجلس الزمالك عبر صفحته قائلا : "جماهير الزمالك العظيمة.. دايمًا كنتم على قدر المسؤولية في كُل وقت وكُل أزمة مِش بتخلص ولا بتعدي مِن غير وجودكم معانا وفي ضهرنا.

دايمًا أنتم السيف والدرع لنادي الزمالك وزي ما وعدتونا دايمًا إنكم في ضهرنا إحنا منتظرين ده منكم و وجودكم ورا الزمالك وتزيين المدرجات مِن تاني.

الحمدلله تم انتهاء أزمة القيد و الرخصة الأفريقية .

كلنا بنشتغل علشان الزمالك وجماهيره ومستحيل القاعدة دي تتغير ,,,ترابط العائلة يصنع المعجزات منتظرينكم المبارة القادمة إن شاءالله".

ومن المنتظر أن تعود الجماهير البيضاء للمدرجات مجددا لدعم الفريق بعد إنتهاء أزمة القيد و دعم مجلس الإدارة أيضا لحل باقى الأزمات لعودة الأمجاد للقلعة البيضاء مجددا .