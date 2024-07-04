شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي والداخلية والـ VAR يلغى هدف عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والداخلية المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يُديرها مصطفى عثمان.

سيطر الاهلي على أول 15 دقيقة وألغى مصطفى عثمان هدفاً سجله أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في الدقيقة 14 بداعي التسلل فبعدما أحتسب الحكم الهدف أعلن حكم الفار التسلل ليعود حكم الساحة ويلغي هدف عبد القادر.





هدف تسلل أحمد عبد القادر



بعد العودة للفار إلغاء هدف التقدم للأهلى افي شباك الداخلية

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.