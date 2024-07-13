أفشة يقضي على أحلام بيراميدز .. الأهلي يسحق بيراميدز بثلاثة أهداف

الشارقة - اميمة ياسر - حقق النادي الاهلي فوزا مستحقا على بيراميدز بثلاثة اهداف مقابل هدفين

أحرز محمد مجدي أفشة، الهدف الثالث لمصلحة الأهلي في شباك بيراميدز، في الدقيقة 85، في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وكان قد افتتح وسام أبو علي التسجيل لصالح الأهلي في شباك بيراميدز في الدقيقة 16.

نجح فيستون مايلي في تعديل النتيجة لمصلحة بيراميدز في شباك الأهلي في الدقيقة 24.

أحرز أحمد سامي لاعب بيراميدز الهدف الثاني في شباك الأهلي للمرة الأولى في المباراة،عن طريق رأسية متقنة في الدقيقة 50.

وعاد وسام أبو علي ليعادل النتيجة لمصلحة الأهلي في شباك بيراميدز، عن طريق علامة الجزاء في الدقيقة 63.

وبتلك النتيجة

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد ومحمود الزنفلي ومحمد هاني.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 14 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي