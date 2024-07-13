شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يُطرب جمهوره بأغانى يونس ولِلّى وعلمونى عينيكى فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

تألق الكينج محمد منير بعدد من أغانيه الذي تفاعل معها الجمهور منها يونس ورزقنا و لِلّي وشتا وعلموني عينيكي وسط هتاف كبير من الجمهور الذي رفع شعار كامل العدد .

وكان قد توافد عدد من جمهور الكينج محمد منير لحضور حفله في مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة والذي يحمل عددا من المفاجآت كعادته، رافعين لافتات أغاني منير، منها أغنية "حرية"، وهو أول الحفلات الغنائية في المهرجان الذي يستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر ويحمل العديد من المفاجأت.

وحرص ألتراس الكينج على الاستعداد للحفل بالدفوف والصور، فيما زين علم فلسطين ساحة U ARENA، مقر الحفل.

وشهد الحفل قبل صعوده تقديم المطربة دينا الوديدي التحية للشعب الفلسطيني، وذلك في أول حفلات مهرجان العلمين الغنائية، حيث قدمت ريمكس بين أوبريت راجعين والأغنية الأيقونية التي ترمز إلى صمود الشعب الفلسطيني Viva Palestina، بمصاحبة استعراضات لرقصات الفلكلور الفلسطيني.

يأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



الكينج خلال حفل العالمين



بدء حفل محمد منير



جانب من الحفل



جانب من حضور حفل محمد منير



جانب من حفل محمد منير الغنائي



جمهور محمد منير



حضور الأطفال حفل محمد منير



حضور كبير على حفل الكينج



علي صوتك بالغنا



محمد منير أثناء الحفل



محمد منير على المسرح



محمد منير يتفاعل مع الجمهور



محمد منير يحيي جمهوره



محمد منير يقدم أجمل أغانيه



محمد منير