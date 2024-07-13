هآرتس: مطالب نتانياهو ستطيل أمد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وربما تعرقلها

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية، بان سياسة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تجاه صفقة تبادل الأسرى تثير حالة من القلق، ولفتت الى ان نتانياهو يتشدد في موقفه ويعرض مطالب لم تكن موجودة ويتنكر لتعهدات قدمتها إسرائيل

ونقلت "هآرتس" عن مصادر، بان مطالب نتانياهو ستطيل أمد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وربما تعرقلها.

واكد مسؤول إسرائيلي لـ"هآرتس" بان "لا حل لمطالب نتانياهو بمنع عودة المسلحين، وإذا لم يغير موقفه فسيكون إبرام الصفقة صعبا".