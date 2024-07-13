شكرا لقرائتكم خبر عن "سبيس إكس" تواجه عطلا نادرًا في أحد صواريخها.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واجهت شركة سبيس إكس عطلًا نادرًا في صاروخ فالكون 9 في الفضاء.

يأتي هذا في أول عطل لصاروخها الأساسي، لإطلاق الأقمار الصناعية ضمن مئات عمليات الإطلاق. يحمل 20 قمرا صناعيًا وكان الصاروخ غير المأهول يحمل 20 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع ستار لينك، التابعة لشركة سبيس إكس.

وكان منها 13 قمرًا صناعيًا مزود بقدرات "اتصال مباشرة" جديدة للشركة والتي تسمح بالاتصال بالهواتف الذكية غير المعدلة. صواريخ سبيس إكس وأوضحت شركة سبيس لينك في منشور، أن الأقمار الصناعية لا تزال منتشرة ولكن في المدار الخاطئ.

وبين إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، أن المحرك في الجزء العلوي من صاروخ فالكون 9 واجه عطلا لأسباب غير معروفة عند محاولة إعادة تشغيله في المدار.