البنتاغون: وزيرا الدفاع الأميركي والروسي يتحدثان للمرة الثانية في أقل من شهر

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الوزير لويد أوستن ونظيره الروسي أندريه بيلوسوف تحدثا للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا على أسبوعين اليوم الجمعة، وسط توترات إزاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي، إن روسيا هي من أجرت المكالمة، مضيفة أن أوستن شدد على أهمية إبقاء خطوط التواصل مفتوحة خلال الصراع في أوكرانيا وذلك بعد أكثر من عامين من الغزو الروسي واسع النطاق.

ورفضت سينغ تقديم مزيد من التفاصيل عن المكالمة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين ناقشا "قضية منع التهديدات الأمنية والحد من مخاطر نشوب تصعيد محتمل".