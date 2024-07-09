مصدر: ستاد القاهرة تراجع عن قرار عدم استضافة مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل هيئة استاد القاهرة الدولي، استضافة مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة، في بطولة الدوري المصري بشكل طبيعي، رغم تصريحات وليد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستاد.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وصرح وليد عبد الوهاب في تصريحات إذاعية اليوم، أن استاد القاهرة لن يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز، بعد تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي انتقد فيها سوء أرضية الملعب مؤكدا أن الملعب يحتاج للصيانة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365: "بعض من مسؤولي النادي الأهلي تواصلوا مع وليد عبدالوهاب لتوضيح الأمر وأن المدرب لم يقصد الهجوم أو التقليل من الملعب".

أوضح المصدر: "وليد عبدالوهاب قرر التراجع تصريحاته، وسوف يستضيف ملعب استاد القاهرة، المباراة بشكل طبيعي".

ويحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

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