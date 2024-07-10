الزمالك: مباراة الأهلي وبيراميدز لا تعنينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري، لا تهم الأبيض في أي شيء.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز، بعد غد الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "مباراة الأهلي وبيراميدز لا تعنينا إطلاقا، هي مباراة كبيرة ولكن الزمالك فقط هو ما يهمنا والأندية الأخرى لها جماهيرها".

وعن اعتناق ترافيس موتيابا قال: "موتيابا يفكر في اعتناق الإسلام منذ فترة ويندمج مع اللاعبين في الطقوس الدينية ويطرح عدة أسئلة، واللاعبون رشحوا له عدة أسماء وهو اختار أن يصبح اسمه الجديد هو جمال".

وأتم تصريحاته: "أحمد سليمان سيخضع لجراحة قلب مفتوح وهو بحالة نفسية وصحية جيدة جدا".

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