" من المدرسة إلى ليفربول".. 30 صورة ترصد قصة كفاح محمد صلاح وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

دائماً ما تكون عائلة الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي محط أنظار رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الظهور المتكرر لزوجته ماجي صادق وبناته على الساحة الرياضة.

وكان محمد صلاح وزوجته ماجي صادق زملاء في مدرسة محمد عياد طنطاوي بقرية نجريج مركز بسيون محافظة الغربية، لتجمعها خلال هذه الفترة قصة حب دامت 10 سنوات قبل الزواج.

واحتفل محمد صلاح بزواجه من ماجي في حفل أقيم بفندق دار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، وذلك عقب قضائه أول تجربة احترافية في نادي بازل السويسري.

وبعد زواجهما، لم تظهر ماجي صادق كثيراً في البداية مع صلاح بسبب رغبتها في الإبتعاد عن الأضواء، بل اكتفت بمساندة الفرعون المصري في بعض المباريات سواء من على دكة البدلاء أو في أرضية الملعب.

ويرجع أول ظهور للثنائي أمام وسائل الإعلام والكاميرات في أرضية الملعب إلى موسم 2018، خلال احتفال محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي رفقة ابنته الأول مكة وزوجته التى تعرضت وقتها إلى تنمر من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وزنها ومظهرها.

واستمرت ماجي في الظهور مع زوجها في نهاية كل موسم من الدوري الإنجليزي والاحتفال معه رفقه ابنتهما، كما تواجدت أيضاً بعد تتويجه بأول ألقاب بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد اختفاء فترة قصيرة، عادت أم مكة للظهور ونجحت في خطف أنظار جميع المشاهدين بعد خسارة وزنها وصعودها بفستان أنيق لاستلام جائزة القدم الذهبية نيابة عن محمد صلاح رغم تواجده بالحفل.

وبعدها نشر محمد صلاح عدداً من الصور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" خلال احتفاله مع زوجته بعيد ميلاد ابنته مكة، وكذلك خلال احتفالهم بعيد الكريسماس ولكن بعد إنجاب ابنتهما كيان.

وظهر الثنائي أيضًا خلال استمتاعهم بإجازة الصيف على شاطئ البحر رفقة بناته في صور حرص محمد صلاح على تداولها مع متابعيه.

ولم يقتصر ظهور ماجي صادق خلال الصور والمباريات فقط، بل شاركت زوجها وبناتها في إعلان رمضان 2023 لإحدى شركات الاتصالات والتي جاءت على أنغام أغنية عمرو دياب "شكرا من هنا لبكرة".

ويرجع الظهور الأخير إلى ماجي صادق مع محمد صلاح خلال المباراة التوديعية ليورجن كلوب.