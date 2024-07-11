أمير عزمي: نحتاج لوجوه جديدة في الاتحادات الرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن الرياضة المصرية أصبحت تكتظ بالأزمات والصراعات بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أننا أصبحنا نتابع القضايا والمشكلات، بدلًا من متابعة المباريات والمنافسات المختلفة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "البرامج الرياضية أصبحت تناقش قضايا كثيرة، في ظل الأجواء المحيطة حاليا، هناك خلل واضح في بعض الامور، والانتخابات التي تأتي ببعض الناس الذي لا يصلحون لتولي إدارة الاتحادات، خصوصا بعد تصريح رئيس اتحاد الدراجات الذي قال ان واقعة جنة وشهد تحدث كثيرا، فهل يحدث اعتداءات بالفعل خارج الرياضة خلال السباقات".

وأضاف: "لدى طلب للدكتور أشرف صبحي بأننا نحتاج لوجوه جديدة ونسف كل الوجوه القديمة، والمسؤول القادم يتقي ربنا في عمله، لقد تراجعنا كثيرًا".