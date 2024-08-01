جيش الاحتلال يعلن تصفية الصحفي إسماعيل الغول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، تصفية الصحفي إسماعيل الغول، زاعما أنه كان عضوًا في الجناح العسكري لحركة حماس وقام بدور نشط في توثيق وتوزيع مقاطع فيديو للهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

استشهد الصحفي إسماعيل الغول

واستشهد الصحفي إسماعيل الغول، مع زميله رامي الريفي بقصف الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي على مركبتهما في غزة.

ترك الغول طفلته التي لم تره منذ بداية الحرب.

ابنة اسماعيل الغول

استهدفت الصحافيين جريمة صهيونية

وأدان المكتب الإعلامي لحركة المجاهدين الفلسطينية، الجريمة الصهيونية التي استهدفت الصحافيين قرب بيت الشهيد القائد اسماعيل هنية، ونعي شهداء الحقيقة والكلمة الشهيد الصحفي إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة وزميله المصور الشهيد رامي الريفي.

وأضاف المكتب: عجز وصمت المؤسسات الدولية وتواطؤ المجتمع الدولي مع الكيان الصهيوني هو الذي شجعه على مواصلة استهدافه الصحفيين والمضي بجرائم الإبادة الجماعية.

وجرائم العدو وتوحشه في كل مكان يعكس حالة الفشل أمام صمود شعبنا ومقاومتنا، واستهداف الصحفيين يعكس حجم الطبيعة الإجرامية التي يحملها فهو يريد قتل شعبنا دون أي شاهد على جرائمه البشعة.

وأكد المكتب الإعلامي، أهمية الدور الذي يؤديه الصحفيين الفلسطينيين في كشف وفضح جرائم العدو الصهيونية بالرغم من العدوان الهمجي والصعوبات البالغة، وندعو كل المؤسسات الإعلامية والحقوقية لأخذ دورها فش فضح جرائم هذا العدو الجبان وملاحقته في كل مكان.