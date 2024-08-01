وزير الخارجية السعودي يبحث مع بلينكن أهمية خفض التصعيد والوقف الدائم لإطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لبحث التطورات الأخيرة في غزة. وركزت المحادثات على أهمية خفض التصعيد والعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع الذي يشهد توترات متزايدة.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية إلى أن الأمير فيصل بن فرحان أكد خلال الاتصال على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتهدئة والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. وشدد على أهمية الجهود الدولية في دعم مساعي السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تدعم بشكل كامل الجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للدور السعودي في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأكد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها الدوليين لضمان التوصل إلى تهدئة دائمة في غزة. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

وفي سياق المحادثات، تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الإنسانية لمساعدة المدنيين المتضررين من الصراع في غزة. ودعا الوزيران إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والعمل على إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

وفي ختام البيان، أكدت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار البناء.

المتحدث العسكري الإسرائيلي: لم ننفذ أي غارة جوية أو صاروخية في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء باستثناء هجوم بيروت

أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي غارة جوية أو صاروخية في منطقة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء الماضي، باستثناء الهجوم الذي استهدف موقعًا في بيروت. جاء هذا التصريح وسط تكهنات حول نشاطات عسكرية إسرائيلية محتملة في المنطقة، حيث شدد المتحدث على أن جميع العمليات الأخرى التي جرت في ذلك اليوم كانت خارج نطاق القوات الجوية الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث أن الهجوم الوحيد الذي نفذه الجيش الإسرائيلي كان موجهًا بدقة ضد هدف محدد في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو الهجوم الذي تم التخطيط له بعناية لتجنب أي خسائر جانبية أو تصعيد غير مرغوب فيه. وأشار إلى أن العملية تمت بنجاح، وأن الهدف تم ضربه بدقة، دون الحاجة إلى القيام بأي هجمات إضافية في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن التقارير التي تحدثت عن غارات جوية أو صاروخية إسرائيلية أخرى في المنطقة يوم الثلاثاء غير صحيحة، وأن الجيش الإسرائيلي ملتزم بتوفير معلومات دقيقة وشفافة حول عملياته العسكرية. كما أكد أن إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها من أي تهديدات محتملة.

وفي ختام تصريحاته، أشار المتحدث العسكري إلى أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب التطورات في المنطقة ويبقى على استعداد تام للرد على أي تهديدات أمنية. كما دعا الأطراف الأخرى إلى تجنب التصعيد غير المبرر والعمل على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.