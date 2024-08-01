هيئة الأسرى: استشهاد إسلام السرساوي من غزة جراء التعذيب في معتقل سديه تيمان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، استشهاد الأسير إسلام السرساوي من قطاع غزة نتيجة التعذيب الذي تعرض له في معتقل سديه تيمان الإسرائيلي. وأفاد البيان بأن الأسير السرساوي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال قبل عدة أشهر، تعرض لمعاملة قاسية وتعذيب ممنهج داخل المعتقل، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن استشهاد السرساوي يعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي الأسرى والمعتقلين. وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق ممارسات الاحتلال المستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي تشمل التعذيب النفسي والجسدي، والإهمال الطبي المتعمد، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.

وأوضحت المؤسسات الفلسطينية أن السرساوي كان يعاني من أوضاع صحية صعبة منذ بداية اعتقاله، ورغم المطالبات المتكررة بضرورة توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة له، إلا أن إدارة السجون الإسرائيلية تجاهلت هذه المطالب، مما أدى إلى استشهاده.

كما دعت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال. وطالب البيان بفتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات استشهاد إسلام السرساوي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة والنادي أن استشهاد السرساوي لن يمر دون رد، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ضد الاحتلال وضد الظلم الذي يتعرض له الأسرى. كما شددت على أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأن العدالة ستتحقق مهما طال الزمن.

وزير الخارجية السعودي يبحث مع بلينكن هاتفياً أهمية خفض التصعيد والوقف الدائم لإطلاق النار في غزة

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لبحث التطورات الأخيرة في غزة. وركزت المحادثات على أهمية خفض التصعيد والعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع الذي يشهد توترات متزايدة.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية إلى أن الأمير فيصل بن فرحان أكد خلال الاتصال على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتهدئة والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. وشدد على أهمية الجهود الدولية في دعم مساعي السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تدعم بشكل كامل الجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للدور السعودي في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأكد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها الدوليين لضمان التوصل إلى تهدئة دائمة في غزة. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

وفي سياق المحادثات، تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الإنسانية لمساعدة المدنيين المتضررين من الصراع في غزة. ودعا الوزيران إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والعمل على إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

وفي ختام البيان، أكدت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار البناء.