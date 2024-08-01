المتحدث العسكري الإسرائيلي: قمنا بتصفية فؤاد شكر دون إطلاق أي صاروخ أو مقاتلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي تمكن من تصفية فؤاد شكر، أحد كبار القادة العسكريين في حزب الله اللبناني، دون الحاجة إلى استخدام أي صواريخ أو مقاتلات جوية في المنطقة خلال تلك الليلة. وأكد المتحدث أن العملية تمت بنجاح تام بفضل التخطيط الدقيق والاستخبارات المتقدمة.

وأشار المتحدث إلى أن العملية التي أسفرت عن مقتل شكر كانت مدروسة بعناية لتجنب أي تصعيد عسكري أو تداعيات واسعة في الشرق الأوسط. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يعتمد في مثل هذه العمليات على تقنيات حديثة وقدرات استخباراتية متقدمة، مما يسمح بتنفيذها دون الحاجة إلى شن غارات جوية أو استخدام قوة مفرطة.

وأضاف المتحدث أن هذا الإنجاز يُعتبر ضربة نوعية لحزب الله، نظراً للدور الكبير الذي كان يلعبه شكر في التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية ضد إسرائيل. ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل مراقبة تحركات حزب الله عن كثب، ويحتفظ بحق الرد على أي تهديدات قد تصدر من قبل الحزب.

وأكد المتحدث العسكري أن العملية تأتي في إطار الجهود الإسرائيلية المستمرة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في المنطقة، مشدداً على أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومواطنيها. كما أشار إلى أن هذه العمليات الدقيقة تعكس قدرات الجيش الإسرائيلي على التعامل مع التحديات الأمنية دون التسبب في تصعيد غير ضروري.

وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث على أن إسرائيل ستواصل التصدي لأي تهديدات من قبل حزب الله أو أي فصائل مسلحة أخرى في المنطقة، وأن الجيش الإسرائيلي يبقى في حالة تأهب قصوى لضمان أمن واستقرار البلاد.