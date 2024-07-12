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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي خصصت قناة "أون تايم سبورت 1"، لنقل المباراة.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 23 مباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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