موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي خصصت قناة "أون تايم سبورت 1"، لنقل المباراة.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 23 مباراة.