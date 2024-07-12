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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز  ضمن المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، حصدها الأحمر من 23 مباراة.

بينما يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق السماوي من 27 مباراة.


وكان الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد أحرزهما عمرو السولية ووسام أبوعلي.

موعد مباراة الاهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز
ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غد الجمعة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وواصل المارد الأحمر تحقيق سلسلة الفوز دون الهزيمة، حيث وصل إلى الفوز رقم 12 على التوالي، وذلك عقب الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة الأخيرة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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